Fase 3, da domani ok alle discoteche all'aperto in Puglia

«La Puglia è quasi totalmente riaperta dopo la pandemia da Coronavirus. Abbiamo varato l'ultima ordinanza venerdì 12 giugno, con la quale abbiamo rimosso quasi tutti i vincoli per una serie di attività assolutamente strategiche». Parola diTra queste, a sorpresa ed anche anticipando ed in qualche modo smentendo quanto stabilito dal Governo centrale, la Regione ha inserito anche le discoteche ed i locali di intrattenimento all'aperto, con tutta una serie di prescrizioni sulla carta stringenti per il distanziamento sociale. Riapertura da domani, 15 giugno, quindi, grazie alle linee guida elaborate dalla task force regionale guidata dalSono altresì consentiti matrimoni e ricevimenti per eventi e possono riaprire le aree giochi attrezzate per bambini. Tutto nero su bianco con nell'ordinanzafirmata da Michele Emiliano. Tornano in attività le sale giochi, sale slot e sale scommesse e possono essere riattivate le attività formative in presenza.«Abbiamo fatto un lavoro enorme - ha spiegato Emiliano -, perché non esistevano linee guida nazionali su molte di questi esercizi. Ho dovuto prendermi la responsabilità con l'aiuto dei rappresentanti di tutte le categorie coinvolte nello scrivere l'ordinanza.Anche gli sport di contatto, compreso il calcetto al quale tengono in tanti, sarà possibile praticarli a breve. La Puglia non molla, non mollerà mai - è la sua conclusione -. Noi andremo avanti e usciremo da questa grave situazione perché siamo pugliesi e abbiamo la forza per farlo».