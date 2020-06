eToro: cos’è e come funziona

Una delle piattaforme più usate anche in Italia

L'importanza del copy trading

I vantaggi di eToro

È una piattaforma sicura

Chi si è affacciato da poco nel mondo delsicuramente avrà sentito parlare di broker. Si tratta di vere e proprie piattaforme che agiscono come intermediari e che permettono agli utenti di investire un certo capitale nei mercati finanziari. Tra le piattaforme di cui sicuramente avrai già sentito parlare c'è anche. In questo articolo cercheremo di comprendere quali sono i punti di forza di questa società, analizzando le caratteristiche principali di eToro. Ti diciamo fin dall'inizio che si tratta di una piattaforma davvero affidabile, una delle più importanti realtà di questo tipo in tutto il mondo, che ti offre l'opportunità di agire investendo su diversi settori, come gli indici, le criptovalute e le materie prime. La piattaforma è pienamente, uno strumento di investimento da considerare.Le opinioni sul broker forex eToro , come è possibile anche vedere da ciò che scrivono su internet gli utenti che hanno già provato il servizio, sono positive. Il broker in questione è stato creato nel 2007 e fa capo alla società, che consente l'accesso in modo semplice agli investitori nei mercati finanziari.La piattaforma di intermediazione attualmente è utilizzata da milioni di utenti e per questo motivo può essere considerata una delle più importanti nell'ambito del trading su internet e degliattraverso la rete in generale.Dobbiamo ricordare infatti che attualmente sono molte le possibilità di operare a disposizione degli investitori, che non devono necessariamente rivolgersi più a degli operatori finanziari presenti sul territorio, ma possono agire direttamente online, sfruttando proprio una delle piattaforme serie e regolamentate tra quelle presenti nel vasto panorama degli investimenti.Uno degli aspetti positivi che sono assolutamente da considerare nella scelta del broker eToro è senza dubbio la possibilità del. Si tratta di un'opportunità innovativa che rende questa piattaforma una delle più usate anche nel nostro Paese.L'obiettivo del copy trading è infatti molto semplice. Tramite questa opportunità gli investitori possono "copiare" le varie azioni svolte dai trader professionisti, cercando di raggiungere gli stessi risultati.Si viene a creare una vera e propriadi riferimento per gli investitori, che hanno l'opportunità di seguire altri trader nelle loro operazioni. In questo modo si hanno maggiori possibilità di proseguire in modo vantaggioso nell'esperienza con il trading online.Ma quali sono nello specifico i vantaggi che mette a disposizione questo broker? Uno degli aspetti positivi da considerare è quello di cui abbiamo già parlato. Ilrappresenta un punto di partenza molto interessante per coloro che vogliono affidarsi ad una piattaforma seria e affidabile, tenendo in considerazione le modalità di azione di altri investitori.Poi dobbiamo ricordare anche che su eToro è possibile anche acquistare. Si possono acquistare senza sostenere il costo di commissioni delle azioni italiane ed europee, ma anche titoli internazionali. In questa maniera si possono avere a disposizione delle azioni reali, senza contratti per differenza e senza l'utilizzo della leva finanziaria.Quando ti rivolgi alle numerose possibilità offerte dal trading su internet devi sempre considerare la necessità di affidarti ad una piattaforma di intermediazione assolutamente seria e. È sempre questo il primo passo fondamentale per operare in piena sicurezza ed evitare delle possibili truffe.La società che mette a disposizione il broker eToro è registrata presso l'autorità di vigilanza di Cipro CySEC, che è perfettamente riconosciuta nell'Unione Europea. Inoltre il broker è registrato anche nelle altre autorità di vigilanza dell'Unione Europea, tra le quali anche laLa piattaforma mette a disposizione degli strumenti di investimento sicuri. Quello principale è rappresentato senza dubbio dai, dei prodotti che possono essere utilizzati in modo molto semplice e veloce.Si tratta di prodotti che hanno un prezzo che risulta sempre immediatamente visibile e in poco tempo puoi comprendere anche quanto stai spendendo relativamente alle commissioni.In ogni caso puoi sempre accedere ai numerosi strumenti e prodotti messi a disposizione sulla piattaforma, come indici, materie prime, azioni e criptovalute. Si tratta di una, come abbiamo visto, che consente di avere a disposizione tante possibilità di investimento, per le esigenze di tutti gli investitori.