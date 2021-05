Elogio ad Elena, la "mamma" di tanti gatti di Giovinazzo

Ad Elena

Elena non lo sa, ma a Giovinazzo c'è chi le vuole bene, anche se più d'uno non gliel'ha mai detto.Elena, la signora Elena, è la più longeva gattara giovinazzese, da tanti anni impegnata in giro per la città con la sua bici ed un ampio vano annesso per metterci croccantini e cibo per i felini che così tanto ama.Per lei, che ha sempre fatto tutto ciò che ha fatto per amore e mai per danaro; per lei che ha passato tanto tempo a parlare con loro, gli amici "pelosotti" senza chiedere nulla a nessuno; per lei che spesso è stata sbeffeggiata per quel suo amore viscerale per i gatti, è arrivato il momento di un piccolo ma significativo riconoscimento pubblico attraverso le nostre pagine (dopo quello di un'associazione animalista).Lo ha inviato alla nostra redazione Anna, una nostra lettrice, che ha inteso così dare ad Elena quel che di Elena era. Una volta tanto i riflettori si accenderanno su una donna che ha dato, a suo modo, alla nostra comunità, senza ricevere (quasi) mai nulla.«Una grande donna, dal cuore immenso e puro, questa è Elena, "L' angelo delle crocchette" per voler usare una bellissima e tanto azzeccata citazione di un noto veterinario campano. La signora Elena, "L'angelo delle creature indifese", persona molto nota nel nostro paese, apprezzata, amata, e rispettata da molti, ma anche spesso incompresa, denigrata, derisa e umiliata da altri. Non tutti infatti condividono quella che per lei è una missione, più che una passione. Intanto lei però, che oramai ha raggiunto un'apprezzabile età, fin da tempi non sospetti, e senza mai arrendersi si occupa della tutela, della cura, del benessere dei nostri amati amici a 4 zampe liberi sul territorio, in particolare di gatti, salvando tantissime vite.Instancabile guerriera, con la sua grinta, che la accomuna proprio ai felini, ha già ricevuto un riconoscimento da un importante associazione animalista. Noi cittadini più vicini al tema tutela gatti, volevamo sensibilizzare e informare chi pensa che il suo operato sia inutile e controproducente sotto certi aspetti, che inveceEssesono infatti patrimonio indisponibile dello stato e sono autorizzate alla cura, all'alimentazione ed alla tutela dei gatti, ovviamente rispettando le regole igienico-sanitarie. È pertanto REATO ostacolare l'attività del tutor di colonia o rimuovere ciotole, cartelli, o ripari. Accudire le colonie è un diritto sancito dalla legge 281/91.Con l' augurio che in futuro la situazione possa migliorare sotto molti aspetti, ringraziamo di cuore chi supporta la causa, e ovviamente un GRAZIE particolare va a lei, "L'angelo delle crocchette". Che Dio ti benedica!»Anna