Domani sera a Giovinazzo c'è "Via MolFesta"

Prima iniziativa messa in piedi dall'Assessorato alle Attività Produttive, guidato da Alfonso Arbore.Domani sera, 18 agosto, nel tratto chiuso di via Molfetta andrà in scena "Via MolFesta", rassegna messa in piedi in accordo con le attività della zona. Un modo per ravvivare l'area e per offrire a chi viene a Giovinazzo un'altra alternativa all'offerta commerciale locale.Ci saranno degustazioni gratuite e promo con il 30% di sconto e vi hanno aderito ben dieci differenti esercizi commerciali impegnati sia nella ristorazione, sia nella panificazione e nell'ambito dell'abbigliamento.Si comincia alle 19.00, sul calar del sole, e si continua fino alle 22.00.