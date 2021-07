De Sica, Jimmy Sax e Ranieri, tre appuntamenti per emozionare la Puglia

A luglio e ad agosto nel nord barese, a Trani e Molfetta l'agenzia GR Show, diretta da Gino Russo, proporrà tre appuntamenti di rilievo con Christian De Sica, Jimmy Sax e Massimo Ranieri, realizzati grazie alla collaborazione dei comuni di Trani e di Molfetta e il format "Tanto pe cantà". "Siamo davvero contenti di aver creato questo cartellone– ha affermato il direttore di produzione della GR Show Michele Garofalo – con il supporto dei Comuni di Trani e di Molfetta. Nel pieno rispetto delle normative anticovid e con 1000 posti a sedere, per ogni evento, abbiamo voluto creare degli appuntamenti per un target molto ampio, che abbracciasse più generazioni. Il nostro intento è far ripartire lo spettacolo, tornando a emozionare il pubblico, senza creare disagi".Si partirà il 27 luglio con l'esibizione in Piazza Duomo a Trani di"Una serata tra amici". Lo spettacolo è un one man show in cui il grande artista, tra gli interpreti più amati del cinema, del teatro e della tv italiana, accompagnato da una band di 32 elementi, diretta dal Maestro Marco Tiso.Il programma prosegue il 1° agosto sulla banchina San Domenico a Molfetta, dove si esibiràcon la symphonic dance orchestra, diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino. Autore del successo mondiale "No man no cry", certificato disco d'oro in Italia, l'ormai noto sassofonista farà tappa nel comune barese con una data del suo tour con il quale sta girando la Nazione in compagnia della The Symphonic Dance Orchestra guidata dal Maestro Vincenzo Sorrentino, direttore d'orchestra e virtuoso pianista.A concludere questo tris di appuntamenti sarà, che il 29 agosto a Trani, sempre in Piazza Duomo con "Sogno e son desto … oggi è un altro giorno" versione rinnovata del suo ormai leggendario show. Un nuovo emozionante viaggio tra interpretazioni cult, canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti racchiusi in uno spettacolo unico, leggero e sofisticato, travolgente e commovente."Non con poca fatica porteremo in Puglia tre importanti spettacoli – ha spiegato Lele Sgherza, responsabile comunicazione della GR Show - con i quali cercheremo di trasmettere un po' di buonumore in questa estate vessata dall'incertezza e dall'emergenza sanitaria".Gli appuntamenti, con interviste, preparativi, backstage e sketch live,e di tutti i portali del Viva Network.Info e prenotazioni 335 579 8601