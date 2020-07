Covid-19, un solo positivo in Puglia nelle ultime ore. È di Corato

NESSUN DECESSO

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA







C'è un nuovo contagio da Coronavirus nella Città Metropolitana di Bari nelle ultime ore: si tratta di una persona di Corato. A renderlo noto, dopo la diffusione del consueto bollettino regionale di ieri, 2 luglio, il Commissario prefettizio della città del nord barese. Si tratta della prima positività nel barese nell'ultima settimana.I casi in Puglia salgono dunque a 4.531 da inizio pandemia, verificati sui 182.713 tamponi effettuati (ieri 2.049). Nella ex provincia barese i casi sono stati complessivamente 1.492, che ne fanno l'area più colpita della Puglia in termini di persone infettatesi.Le ultime ore non hanno fortunatamente fatto registrare alcune decesso in regione per il secondo giorno consecutivo: sono 545 le vittime del Coronavirus da inizio emergenza sanitaria. Nel barese i morti sono stati 151 (uno a Giovinazzo), dato inferiore solo a quello della Capitanata, dove i decessi sono stati 157.Ancora confortanti i dati sui guariti, che sono saliti a 3.876 (10 a Giovinazzo), 3 in più nelle ultime ventiquattr'ore. I pugliesi attualmente positivi sono 112, mentre i ricoverati in ospedale restano 24. Nessuno di essi è in terapia intensiva.