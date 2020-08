Covid-19: la Puglia conta altri 15 contagi, 8 nel barese

ANCORA UNA GIORNATA SENZA VITTIME

COSÌ ANTONIO SANGUEDOLCE

MIGRANTI POSITIVI IN SALENTO

IL CASO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

LA SITUAZIONE IN PUGLIA

Su 1.081 tamponi effettuati in Puglia nelle ultime 24 ore, sonoDi questi,casi riguardano l'ex provincia barese, 4 il Salento, 2 afferiscono a persone residenti fuori regione e quindi in vacanza da noi ed 1 alla provincia di Foggia. Il totale dei contagiati da inizio emergenza sanitaria è pertanto salito a 4.858 (17 a Giovinazzo).Importante il numero zero nella casella dei decessi per il quinto giorno di seguito: nessuna vittima per Covid in Puglia. Il computo resta di 544, di cui 153 nel barese ed 1 a Giovinazzo (risale al 26 marzo scorso).Il Direttore della ASL Bari,ha così commentato questo nuovo dato riguardante la Città Metropolitana del capoluogo: «Gli 8 casi rilevati nel territorio barese riguardano, uno di contatto domiciliare, uno sintomatico e uno di rientro dalla Grecia, 2 casi in provincia. Tutti gli approfondimenti necessari sono in corso per la successiva sorveglianza epidemiologica».I 4 casi salentini riguardano migranti. Lo conferma una nota del Direttore ASL Lecce,«I nuovi positivi odierni - ha dichiarato ieri pomeriggio - sono relativi aProseguono tutte le consuete e opportune indagini epidemiologiche».«In provincia di Foggia è stata registrata una nuova positività al Covid-19:, attualmente ricoverato presso il Policlinico di Foggia in buone condizioni», ha chiarito il direttore generale della Asl Foggia,Da inizio pandemia si sono dunque registrati in Puglia 4.858 casi, con 554 vittime, ma in 3.981 sono guariti (dato purtroppo fermo da 2 giorni, sono in 11 a Giovinazzo). Attualmente i positivi sul territorio regionale sono 323, di cui 275 in isolamento domiciliare perché paucisintomatici o asintomatici (è il caso dei 6 ragazzi giovinazzesi di rientro da Malta) e 48 ricoverati in ospedale. Purtroppo tra di essi c'è anche un 83enne in terapia intensiva.