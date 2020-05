Covid-19, ancora 11 positivi e un decesso in Puglia

IL QUADRO DEI DECESSI



LA SITUAZIONE ATTUALE

IL DATO NAZIONALE

Ci sonoin Puglia al Covid-19, 3 dei quali riguardano la Città Metropolitana di Bari.Lo attesta il consueto bollettino regionale del Presidente Michele Emiliano di domenica 25 maggio. I casi sono emersi dopo aver effettuati 1.832 tamponi e quindi sono risultati contagiati dal virus lo 0.6% dei campioni. Il totale delle persone infette da inizio emergenza sanitaria è quindi salito a 4.458.hanno riguardato persone residenti nell'Area Metropolitana di Bari e di questiIl numero dei tamponi effettuati da inizio pandemia in Puglia è di 103.570.La domenica ha fatto registrare anche un nuovo decesso nella provincia Bat, portando il computo complessivo delle vittime a 487 (una era di Giovinazzo).Questa la loro triste ripartizione per province:143 Provincia di Foggia127 Area Metropolitana di Bari74 Provincia di Lecce59 Provincia di Brindisi53 Provincia Bat30 Provincia di Taranto3 residenti fuori RegioneAttualmente in Puglia ci sono quindi 1.793 persone positive e di esse sono ricoverate in ospedale 204. L'86,8% dei casi si sta curando infatti a casa in isolamento domiciliare (1.572 casi), mentre resta immutato il dato delle terapie intensive, con 17 pazienti che lottano ancora.Infine ci sono 21 guariti in più rispetto al sabato ed il totale è pertanto salito a 2.178 pugliesi che si sono lasciati il virus alle spalle (7 sono giovinazzesi).In Italia, da inizio pandemia, sono stati registrati 229.858 casi di contagio. In 32.785 sono morti, mentre 140.479 persone sono riuscite a guarire dal Covid-19. I positivi complessivi sono 56.594.