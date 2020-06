Coronavirus, un morto nella Città Metropolitana di Bari. Nessun nuovo contagio

La situazione attuale in Puglia



Riepilogo per i residenti a Giovinazzo

Buone notizie per quel che concerne i contagi da Covid-19 in Puglia: nella giornata di ieri, 3 giugno, è stato registratoo, nel foggiano. Il totale dei pugliesi infettatisi da inizio pandemia è salito pertanto a 4.499. Il caso di positività è risultato dall'esame di 1.046 tamponi effettuati.Nella sola Città Metropolitana di Bari si sono ammalate 1.487 persone e ieri viTre i morti in tutta la regione nelle ultime ventiquattro ore, uno nel barese, appunto, ed altri due nella provincia di Foggia. Il totale delle vittime in Puglia è così mestamente aggiornato aDi seguito il riepilogo dei contagi da inizio pandemia e dei decessi, suddivisi per province.1487 Città Metropolitana di Bari1157 Provincia di Foggia650 Provincia di Brindisi (un caso è stato eliminato dal database)515 Provincia di Lecce380 Provincia Barletta-Andria-Trani281 Provincia di Taranto29 relativi a domiciliati fuori regione148 Provincia di Foggia134 Città Metropolitana di Bari75 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi61 Provincia Barletta-Andria-Trani30 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneIn ospedale restano ricoverati 131 nostri corregionali, 3 in meno nelle ultime ore e tra di essi in 10 lottano in terapia intensiva. A casa si stanno curando in isolamento domiciliare 895 pazienti, mentre il totale dei positivi in regione è sceso a 1.036. Sono invece guarite, ed è questa una eccellente notizia, ben 2.952 pugliesi che avevano contratto il virus.Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati contagiate dal Covid-19 esattamente 11 persone con residenza a Giovinazzo. In alcuni casi avevano contratto il virus fuori dalla nostra Città Metropolitana. Al momento, secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, risulta un solo positivo sul territorio cittadino. In 9 sono pertanto guariti dal virus, mentre una sola persona, di 91 anni, è deceduta il 26 marzo scorso.