Coronavirus, un altro giorno senza contagi in Puglia. Restano in ospedale 24 pazienti

CONTAGI

DECESSI

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA

Una nuova giornata senza contagi da Covid-19 in Puglia, la quinta consecutiva, quella di ieri, 1° luglio. Nessun infetto e per fortuna nessun decesso. Le vittime pugliesi del virus restano quindi 545.I casi di persone contagiatesi da inizio pandemia sono 4.530 e non 4.531, per un riallineamento dei dati forniti dalla Regione Puglia nelle ultime ore. Tutti casi emersi dai 180.664 test rino-oro-faringei effettuati. Di seguito il riassunto degli infetti e dei morti suddivisi per provincia.1491 Città Metropolitana di Bari (11 a Giovinazzo)1169 Provincia di Foggia (un caso è stato eliminato dal database)659 Provincia di Brindisi521 Provincia di Lecce380 Provincia Barletta-Andria-Trani281 Provincia di Taranto29 relativi a domiciliati fuori regione157 Provincia di Foggia151 Città Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Barletta-Andria-Trani31 Provincia di Taranto3 residenti fuori regioneNella nostra regione restano positivi al Covid 112 persone, ma nessuna di esse è giovinazzese. Secondo i dati forniti dall'Ente regionale, si stanno curando a casa, in isolamento domiciliare 88 persone, dato in ulteriore calo di 16 unità. I guariti sono invece 3.873 (10 residenti a Giovinazzo), 16 in più rispetto all'ultimo bollettino ed in ospedale sono ricoverati con complicazioni 24 pazienti. Nessuno di essi si trova attualmente in terapia intensiva, dato significativamente stabile dal 22 giugno scorso.