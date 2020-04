Coronavirus, solo 10 contagi in Puglia nelle ultime ore

I casi positivi nelle singole province pugliesi dall'inizio dell'emergenza sono così suddivisi: 1.285 Area Metropolitana di Bari; 989 provincia di Foggia; 554 provincia di Brindisi; 476 provincia di Lecce; 368 provincia Bat; 255 provincia di Taranto; 29 relativi a residenti fuori regione; 2 non ancora attribuiti.



ANCORA 6 DECESSI

Non è affatto finita la Fase 1 dell'emergenza sanitaria e non è iniziata la Fase 2, ma alcuni dati sembrano iniziare ad essere incoraggianti sul contagio da Coronavirus.Nelle ultime ore sono risultate positive in Pugliasu 984 test effettuati. Il dato, fornito dal Presidentedelle persone infettate da inizio pandemia è quindi salito complessivamente a 3.958. I nuovi casi registrati sono suddivisi tra la Capitanata (3), l'Area Metropolitana di Bari (3), il brindisino (2) e la Bat (2); nessuno, invece, nelle province di Lecce e Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 56976 test.Sono stati registrati 6 decessi sul territorio pugliese: due nel brindisino, altrettanti nel leccese e nel tarantino. Nessuno nella Città Metropolitana di Bari. Il computo totale dei positivi al Coronavirus deceduti in regione è perciòIntanto restano ricoverate 449 persone, 15 in meno nelle ultime ore. Di questi pazienti,, un dato in risalita di 3 unità. A casa si stanno curando 2.412 persone, 13 in meno rispetto alle 24 ore precedenti.