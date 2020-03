Coronavirus, dati in controtendenza in Puglia: i positivi ora sono 906

IN PUGLIA



LA SITUAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

Continua a salire il numero dei casi di Coronavirus in Puglia, giuntoRispetto a domenica, stando a quanto comunicato dal Presidente della Regione Puglia,, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Saluteci sono altri 120 soggetti positivi su un totale di tamponi effettuati ieri pari a 601.I casi sono così divisi per province:; 10 nella Provincia Bat; 2 nella Provincia di Brindisi; 14 nella Provincia di Foggia; 29 nella Provincia di Lecce; 5 nella Provincia di Taranto; 2 attribuiti a residenti fuori regione; 21 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.Sono stati registrati 6 decessi: 1 nella provincia di Brindisi, 4 nella provincia di Foggia, 1 nella provincia di Lecce. A questi bisogna aggiungereDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 6.761 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, così divisi:; 59 nella Provincia di Bat; 102 nella Provincia di Brindisi; 226 nella Provincia di Foggia; 149 nella Provincia di Lecce; 46 nella Provincia di Taranto; 15 attribuiti a residenti fuori regione; 41 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Il dato pugliese è purtroppo in controtendenza rispetto a quello nazionale e ieri è stata la peggior giornata dall'inizio del contagio in regione.Gli ospedalizzati sono 285, a casa restano invece in isolamento ben 532 pazienti positivi. In 7 sono stati dichiarati invece guariti, mentre inSono ben 50.418 i casi positivi su tutto il territorio nazionale, secondo quanto diffuso ieri pomeriggio dal capo del Dipartimento di Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel bollettino delle ore 18: i contagi in più registrati rispetto a venerdì sono stati 3.780., che hanno portato il totale a 6.078. Un ulteriore lieve calo rispetto alla domenica., mentre 29.726 sono i ricoverati con sintomi, e di questi. Restano in isolamento domiciliare, invece, 26.522 persone risultate positive al Covid-19. I contagiati, dall'inizio della pandemia, sono stati 63.927.