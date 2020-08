Coronavirus, contagi in crescita: 33 nuovi casi in Puglia

CONTAGI TOTALI PER PROVINCIA



LE DICHIARAZIONI DEL DIRETTORE ASL BARI

La Puglia ha fatto registrare nella giornata di ieri bendi positività al Covid-19.15 di essi sono stati individuati nel leccese, 8 in provincia di Foggia, 7 nell'Area metropolitana di Bari, 2 nel brindisino e 1 riguarda persona giunta in Puglia da fuori regione. I 33 nuovi contagiati sono emersi dall'analisi di 2.694 tamponi e portano il totale delle persone infettatesi 4.915.1600 Città Metropolitana di Bari (11 sul territorio giovinazzese)1278 Provincia di Foggia683 Provincia di Brindisi634 Provincia di Lecce394 Provincia Bat290 Provincia di Taranto36 relativi a residenti fuori regioneCosì il Direttore della Asl Bari, Antonio Sanguedolce:Non si registra nessun decesso, col totale delle vittime che resta fortunatamente per il secondo giorno consecutivo fermo a. Di seguito la ripartizione per provincia delle vittime.161 Provincia di Foggia153 Area Metropolitana di Bari (1 a Terlizzi)81 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat32 Provincia di Taranto3 residenti fuori RegioneAttualmente in Puglia ci sono 370 persone positive al Covid-19 e di esse 55 sono in ospedale e 3 in terapia intensiva. Gli altri 315 si stanno curando in isolamento domiciliare come i 6 ragazzi giovinazzesi rientrati da Malta. I pugliesi che si sono lasciati il virus alle spalle sono 3.990, 3 in più nelle ultime ore.