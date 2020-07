Coronavirus, 5 nuovi casi nelle ultime ore in Puglia

La situazione attuale in Puglia

Non sono buone le notizie arrivate dal consueto bollettino giornaliero della Regione Puglia. Ieri, 17 luglio, sono stati registrati ben 5 nuovi casi (record nelle ultime settimane) di Covid-19 su 1.719 tamponi effettuati. Tre di essi sono riferiti a persone residenti nel barese, mentre altre due risiedono nella provincia di Foggia.Con questi due nuovi contagi i casi in Puglia salgono complessivamente 4.547, dei quali 1.497 nella sola Città Metropolitana di Bari (11 a Giovinazzo).Non si registrano fortunatamente decessi ed il numero delle vittime è fermo a(151 nella ex provincia barese, di cui 1 a Giovinazzo).Aumentano i positivi che complessivamente ora sono 73, mentre in ospedale sono ricoverate 12 persone. Nessuna di esse è in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si curano 61 pazienti con sintomi leggeri. I guariti dal virus sono aumentati anch'essi e sono 3.929.