Concluso il percorso autorizzativo per la rampa per disabili in località Trincea

Concluso il percorso autorizzativo per la realizzazione della, sul litorale di Ponente a Giovinazzo.Dopo i pareri favorevoli senza alcuna prescrizione giunti dalla Capitaneria di Porto di Molfetta, della Soprintendenza ai Beni Paesaggistici e dall'Ufficio delle Dogane, ora si passerà all'approvazione di Giunta del progetto esecutivo ed alla consegna delle aree demaniali ad una ditta già individuata.«Anche in questo caso - ha spiegato il sindaco- pur nella difficoltà di procedure complesse e articolate, manteniamo un impegno amministrativo ma soprattutto morale. È del tutto evidente che non possono esserci divergenze su un punto: dare migliori opportunità di fruizione della nostra costa ai portatori di handicap e più in generale di fruizione degli spazi pubblici. L'unica differenza è nel diverso approccio verso queste questioni.Gli utenti - ha continuato Depalma - giustamente vorrebbero tutto e subito, mentre gli amministratori devono avere l'onestà intellettuale di far comprendere che non sempre esigenze condivise, possono essere attuate con i tempi desiderati. A noi tocca sempre il calice amaro di rappresentare la tortuosità delle procedure che mal si conciliano con le attese. Solo la perseveranza - ha concluso Depalma - alla fine ci porta a raccogliere i frutti sperati. E questa opera ci rende più degni di persone che per noi rimangono speciali».Gli ha fatto eco l'assessore ai Lavori Pubblici,che, grazie all'ausilio dei tecnici comunali, era riuscito ad ottenere il finanziamento: «Ringrazio i progettisti dello studio Ideam per il lavoro svolto - ci ha detto -. La conoscenza oggettiva del percorsi autorizzativi, spesso molto articolati, soprattutto se attengono a strutture poste in prossimità del mare, probabilmente avrebbe aiutato le cassandre a restare in silenzio. Una rampa per disabili ora autorizzata, non verrà più smontata ma rimarrà lì per aiutare gente in difficoltà a raggiungere la parte adibita a spiaggia - ha sottolineato con orgoglio e un po' polemico con settori delle opposizioni che più volte avevno sollecitato l'amministrazione a compiere un passo decisivo sulla questione - Si guarda avanti con progetti seri, concreti, attuati ed attuabili ma soprattutto realizzati prevalentemente con finanziamenti intercettati».L'auspicio di tanti è che i lavori possano partire davvero a breve e consentire, finalmente, ai portatori di handicap di usufruire di quel tratto di costa anelato da anni sin da questa estate.