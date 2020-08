Ci sono 20 nuovi positivi al Covid in Puglia. In terapia intensiva 3 persone

LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA IN PUGLIA

La Regione Puglia ha reso noto che nelle ultime ore sono stati effettuati 2.644 tamponi, 20 dei quali hanno dato esito positivo al Covid-19. Da inizio emergenza sanitaria il numero dei contagiati sale quindi a 4.882, emersi su 270.938 test.Dei nuovi contagiati, 9 riguardano il Salento,, 4 la Bat (tra cui un bimbo di 6 anni asintomatico), 2 il foggiano e un caso è riferito a persona residente fuori regione.Non ci sono stati decessi, dopo quello avvenuto due giorni fa nel leccese, e pertanto le vittime accertate sono 555 (1 a Giovinazzo, in marzo).Un dato confortante è quello che arriva dai guariti: sono complessivamente. I casi attualmente positivi sono invece 340, di cui 56 (+3) ricoverati nelle ultime ore, di cui 3 in terapia intensiva. 284 persone sono in cura in isolamento domiciliare.