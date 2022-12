Ci ha lasciati il Papa emerito Joseph Ratzinger

È morto ilQuesta mattina, 31 dicembre, si è spento a 95 anni dopo che le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime settimane. L'intera diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi si era riunita in preghiera dopo l'invito di Papa Francesco a sostenerlo in questa difficile fase.bavarese di Marktl am Inn, nato il 16 aprile 1927, era stato Pontefice della Chiesa Cattolica dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013. La sua rinuncia al ministero petrino è entrata nella storia con altri sette Papi, quali Clemente I, Ponziano, Silverio, Benedetto IX, Gregorio VI, Celestino V e Gregorio XII.era raffinato teologo, di grande supporto a Papa Giovanni Paolo II, aveva innovato la comunicazione della Santa Sede e con la ormai famosa "Lettera agli irlandesi" aveva tolto il velo d'ipocrisia sullo scandalo degli abusi sessuali e della pedofilia in una parte della Chiesa.Tra i suoi documenti più importanti anche i due Motu proprio del 2007: il primo intendeva ripristinare la maggioranza dei due terzi per l'elezione di un Pontefice e l'altro, il Summorum Pontificum, di fatto liberalizzò nuovamente la messa in latino.L'intera comunità cattolica giovinazzese è in lutto. Campane "a morto" in tutta la città.