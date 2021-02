Cambiano gli orari dell'Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune di Giovinazzo

Novità per lDa ieri, 15 febbraio, è in vigore un nuovo orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, mentre il martedì ed il giovedì vi sarà la possibilità di rivolgersi al personale anche in fascia pomeridiana, dalle 15.30 alle 18.00.Dall'URP informano anche che è attivo il nuovo servizio di messaggistica istantanea grazie al quale è possibile sia chiedere informazioni sia effettuare segnalazioni di pubblica utilità, anche tramite WhatsApp. Il numero di telefono è ile sarà attivo durante gli orari di apertura dell'ufficio stesso. Chi invece vorrà scrivere una mail al Comune potrà farlo al nuovo indirizzo: servizio.urp-comunegiovinazzo@aliservizi.it Restano invece invariati i riferimenti social, con la pagina Facebook "Ufficio Relazioni con il Pubblico Comune di Giovinazzo", ed il numero di telefonia fissa da contattare in caso di necessità, che è 080 390 2351, da chiamare anche in questo caso in orario lavorativo.Da lunedì 15 febbraio, infine, il personale dell'URP è presente anche all'interno degli uffici della Polizia Locale in via Cappuccini, per un ulteriore servizio di assistenza alla cittadinanza.