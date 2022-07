Attraversamenti pedonali in termocolato plastico

Si tratta di un prodotto per la segnaletica orizzontale a lunga durata. Interventi al via in centro

Sono iniziati nei giorni scorsi dalla centralissima piazza Vittorio Emanuele II gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale urbana e, in particolare, degliCon una novità: l'uso di tipologie di prodotti innovativi e garanti della sicurezza stradale come ilSi tratta, infatti, di un prodotto per la segnaletica orizzontale a lunga durata che unisce la ricerca e la sperimentazione di tecniche mirate al rispetto dell'ambiente, al miglioramento della sicurezza dell'utente e alla durata del prodotto nel tempo. Gli interventi, sotto lo sguardo vigile della, sono iniziati dal centro città con la combinazione di una tecnologia di produzione all'avanguardia e di materie prime con alte prestazioni in termini di qualità del prodotto e del servizio.Tutto questo, con la evidente intenzione di aumentare gli standard degli attraversamenti pedonali. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni, meteo permettendo, spostandosi dal centro alle periferie: la priorità deve essere quella di garantire la sicurezza degli utenti deboli della strada, soprattutto durante il periodo estivo.