Arte e bellezza, per Salvo Binetti EXHIBIT le opere di Gianni Marsico

Terza tappa del progetto artistico nel salone in via Bettino Craxi a Molfetta

Terzo appuntamento perUn esperimento che comincia a diventare appuntamento fisso, dopo aver incuriosito con le prime esposizioni artistiche di Gigi Bucci e Giulio Giancaspro.Questa volta saranno ospitate nel salone di Salvo Binetti a Molfetta le opere di, autore murgiano: la sua esperienza artistica comincia nel 1985 con una serie di lavori descrittivi sul corpo umano, sono poi le donne a diventare le grandi protagoniste delle sue opere, dipinte da Gianni Marsico con colore e sentimento in ritratti quotidiani da cui traspare grande fierezza femminile.Il cuore dell'idea promossa e realizzata dall'agenzia di comunicazione "I Monelli" è ancora una volta la donna, immortalata nell'arte così come nella realtà nelle creazioni dell'hair stylist Salvo Binetti.Il titolo dell'esposizione èuna carrellata di volti di donne sempre diverse, accomunate dalla voglia di comunicare con lo sguardo. Marsico dipinge così un universo femminile sempre variegato e multiforme, che colorerà gli spazi del salone di Molfetta di Salvo Binetti fino al 16 ottobre.Le donne di Gianni Marsico sono «pupe», bellissime nella loro unicità, narratrici di soggettività femminili che animeranno il percorso all'interno del salone molfettese.Porte aperte in via Bettino Craxi a partire da: l'inaugurazione dell'esposizione avverrà alle ore 19 con un vernissage gratuito aperto al pubblico. La mostra sarà poi visitabile dal 15 settembre fino al 16 ottobre con ingresso libero.