Apre a Molfetta "Talea" grazie alla tenacia della giovane Barbara Fiore

"Ci sono stati dei momenti in cui hai pensato di lasciar perdere?"



«Non è stato un percorso facile. Non ho mai pensato di lasciar perdere ma molti sono stati i momenti in cui ho pensato di non farcela. Ho provato anche a dedicarmi ad altre strade ma in cuor mio sentivo di non essere felice. Devo molto a mia sorella che si è accorta del mio malessere e mi ha spinta a cambiare e a crederci. Le persone di cui ci circondiamo sono molto importanti, senza di lei non credo sarei riuscita ad arrivare fin qui, o se non altro ci avrei messo molto più tempo».



"Si potrebbe definire il tuo centro una mini SPA: cosa lo rende speciale?"



«Se sarà speciale o meno lo diranno i miei clienti. So solo che all'interno di Talea ci sono io in ogni dettaglio. La cosa più importante per me è trasmettere alle persone che mi sceglieranno la mia filosofia che non è solo la scoperta della bellezza esteriore ma la ricerca di armonia attraverso la consapevolezza di ciò che si è. Per questo ho scelto una gamma di prodotti e brand che rispecchiano al 100% i miei valori. Tutti rigorosamente made in Italy per garantire ai miei ospiti un servizio di alto livello e di massima qualità».



"Quali sono i corsi che hai frequentato?"



«Ho studiato alla Scuola di Estetica Estélite a Bari che mi ha permesso di diventare un'estetista professionista. Dopo il diploma non ho mai smesso di formarmi. Mi sono appassionata al mondo dei massaggi e ho frequentato diversi corsi tra cui quelli di massaggio californiano, massaggio hawaiano, massaggio svedese, massaggio decontratturante schiena e collo, massaggio anticellulite gambe e glutei, massaggio olistico antiage, riflessologia plantare. Mi sono divertita molto anche quando ho imparato la laminazione ciglia e sopracciglia che sono dei trattamenti molto richiesti perché non intaccano la salute del pelo ma lo rigenerano e lo infoltiscono donando un aspetto fresco e curato. Mi occupo anche di epilazione progressiva e definitiva. Ho preso un macchinario specifico di ultima generazione usato molto anche dai vip come Belen Rodriguez, per curare i vari inestetismi del corpo e del viso».



"Qual è la tua specialità?"



«Adoro tutto ciò che fa parte del mondo olistico, quindi del benessere psicofisico. Ogni genere di massaggio. Provare per credere!».



"Quindi ci sono massaggi specifici per ogni genere di situazione o problema?"



«Certo, c'è il massaggio specifico per le contratture muscolari della schiena detto anche decontratturante che è una manna dal cielo per chi passa tante ore seduto alla scrivania o per chi fa sport e sottopone il corpo a stress. C'è il massaggio antiage che contrasta il cedimento cutaneo segnato dall'avanzare dell'età oppure il linfodrenaggio specifico per il rassodamento delle gambe e dei glutei. E tanti altri!».

Il concetto di immagine e di salute non viaggiano più su due binari separati. Oggi si fondono in un unico concetto che risponde al nome di 'benessere'. Infatti la medicina considera la bellezza un pilastro fondamentale per l'equilibrio psicofisico della persona. Gli infiniti impegni quotidiani, la vita sempre più frenetica, lo stress, sono spesso sottovalutati e, per questo, tra i più pericolosi "compagni di viaggio" per il nostro organismo.Per questo motivo è importante prendersi cura di sé ed iniziare dal proprio aspetto, è sicuramente un buon inizio per intraprendere la storia d'amore più bella che vivremo. Quella con noi stessi. Perché se sentiremo il nostro aspetto più curato ed in linea con i nostri desideri, saremo in grado di trasmettere sicurezza anche gli altri e di conseguenza attrarre relazioni di qualità.Un ruolo fondamentale in questo viaggio alla scoperta della migliore versione di noi stessi, giocaProfessione che ha vissuto una vera rivoluzione rispetto al passato, portandosi ad un livello decisamente più alto in termini di prestazioni e varietà di trattamenti. Diventando così un punto di riferimento non solo per chi ama coccolarsi e regalarsi un'oasi di relax nel disordine quotidiano ma anche per chi vuole vivere esperienze sensoriali uniche nel loro genere.Per questo siamo felici oggi di presentarvi una nuova promettente esponente di questa meravigliosa professione., che prende il nome dal frammento di una pianta appositamente tagliato e sistemato nel terreno o nell'acqua per rigenerare le sue parti mancanti, dando così vita ad un nuovo esemplare. Così come il centro estetico Talea può rigenerare corpo e mente dando vita a un percorso di trasformazione unico e duraturo."Ciao Barbara, prima di tutto, auguri per la tua nuova avventura. Siamo curiosi di sapere com'è nata questa passione per il mondo dell'estetica?"«Grazie, sono molto emozionata e terrorizzata allo stesso tempo. Non è semplice avviare un'attività di questo tipo ma se ami davvero qualcosa devi trovare il coraggio di spingerti oltre le tue paure per realizzare ciò in cui credi. E così ho fatto con il mio centro. La mia passione per il beauty nasce con me. Sin da piccola, ricordo che mi divertivo ad applicare ogni genere di smalto o rossetto alle mie bambole. – per la gioia di mia madre che vedeva dimezzati tutti i suoi trucchi – (ride). Crescendo non ho mai smesso di farlo, solo che dalle bambole sono passata alle mie amiche o a chiunque me lo chiedesse."Perché hai scelto di fare l'estetista?"«Perché mi diverte e mi stimola. Come quando ero bambina, per me è un gioco, un gioco che prendo molto seriamente. Prendermi cura delle persone mi dà gioia. Dalla ricostruzione di un'unghia ad un massaggio rilassante. Ognuno è diverso, mi piace trasformarmi in un'esploratrice per andare alla ricerca delle particolarità di una persona e risaltarle al meglio. Il mio obiettivo è far vivere un'esperienza di benessere completa e se riesco a far dimenticare ai miei clienti anche per un'ora i problemi che la vita inevitabilmente presenta, io mi sento felice»."Preferisci lavorare con le macchine o con le mani?"«Penso che le mani siano il nostro macchinario per eccellenza. Sicuramente le macchine ci aiutano ad ottenere un risultato più impattante ma credo nello scambio di energie. E non c'è parte del corpo che si presti meglio delle mani nel trasmettere questo»."Dato che ci stiamo addentrando nel periodo natalizio hai qualche consiglio per un make up "effetto wow"?"«Personalmente per le festività scelgo sempre la brillantezza degli ombretti glitter e labbra nude. Oppure un altro look che adoro è ombretto neutro, quindi tonalità calde, e sulle labbra un bel rossetto rosso. Bisogna brillare sempre e a Natale ancora di più!»."Non ci resta quindi che augurarti un Buon Natale e un Buon Inizio! Dove potremo venire a trovarti?"«Grazie! Siamo a Molfetta in via Papa Luciani 14B. Vi aspetto!».