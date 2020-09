Ancora contagi da Covid-19 in Puglia: sono stati 83 nelle ultime ore

LA SITUAZIONE ATTUALE

Sale ancora il numero di contagi da Covid-19 in Puglia. Nella giornata di domenica 13 settembre sono stati ufficializzati altri 83 casi su 2.955 tamponi effettuati. Il totale degli infetti da inizio pandemia è quindi salito a 6.449, emersi dall'analisi di 349.719 test rino-orofaringei.Degli 83 casi, 56 riguardano la Città Metropolitana di Bari, quella dove si registrano i più importanti focolai, primo fra tutti quello dell'azienda ortofrutticola di Polignano a Mare con oltre 100 infetti, distribuiti anche nel tarantino e nel brindisino. I contagiati nel barese sono saliti a 2.439. 11 casi in pochi giorni anche a Terlizzi. Antonio Sanguedolce, direttore generale ASL Bari, ha spiegato che 36 casi riguardano contatti stretti di persone già positive negli scorsi giorni, mentre per gli altri è in corso l'accertamento della catena di contatti.Non si sono registrati decessi per il secondo giorno consecutivo e quindi le vittime del Coronavirus restano 570 (una era giovinazzese).Sono 4201 i pazienti risultati guariti (3 nelle ultime ore), mentre i pazienti attualmente positivi sono diventati 1678 in tutta la Puglia. Di questi, 204 sono ricoverati ed 8 sono in terapia intensiva, mentre 1474 persone sono in isolamento domiciliare, così come gli 8 contagiati giovinazzesi (alcuni in attesa di riscontro di negativizzazione e nessuno in pericolo di vita).