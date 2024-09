Anche il sindaco di Giovinazzo per festeggiare i 100 anni di Raffaella Vero

Powered by

Ancora una centenaria a Giovinazzo, un'ottima notizia.Questa volta a festeggiarli è stata Raffaella Vero, classe 1924, che sabato 14 settembre ha festeggiato con i suoi familiari un traguardo invidiabile. A fare festa con lei anche il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, invitato proprio dai parenti della nonnina, per una sera grande protagonista suo malgrado.«Sabato - ha ricordato dai canali social il primo cittadino - nonna Raffaella ha compiuto 100 anni! Sono grato alla famiglia per avermi invitato a condividere questo bel momento come nelle migliori tradizioni, tutti "a casa della nonna", dalla prima alla quinta generazione, con affetto, simpatia, leggerezza. Ancora tanti auguri nonna Raffaella e buona domenica a tutti!».Ed allora auguri a lei ed a tutti i suoi cari, ma anche ai tanti anziani di Giovinazzo, memoria storica cittadina, forti basi su cui si è costruita pian piano la comunità di oggi.