Alberi tagliati in viale De Gaetano, spuntano messaggi per gli amministratori

Il "viale degli innamorati" che non c'è più. Dopo il taglio degli alberi e le accuse di PrimaVera Alternativa, arrivano anche quelle didalla cui segreteria cittadina si chiedono spiegazioni chiare alla Giunta ed all'assessorato competente.Ma la novità delle ultime ore è rappresentata dai biglietti comparsi nei giorni scorsi su: «Nelle ultime ore, su viale De Gaetano — conosciuto da tutti i giovinazzesi come "viale degli innamorati" — sono comparsi alcuni messaggi. Ve ne mostriamo un paio, scegliendo i meno offensivi, perché riteniamo sia arrivato il momento di fornire spiegazioni - spiegano dalla sezione guidata da Gaia Giannini -. È doveroso chiarire agli abitanti del viale e a tutti i giovinazzesi affezionati a quegli alberi le ragioni di quanto accaduto.Riteniamo che, per una questione di trasparenza e di civile convivenza, senza polemiche, ma con l'unico intento di far comprendere la motivazione tecnica che ha portato non a una semplice potatura, bensì a un abbattimento».Risposte che per il momento non sono arrivate, né tanto meno, è arrivata una nota ufficiale di Palazzo di Città. Qualcuno nei giorni scorsi aveva tirato in ballo la stampa locale, ma anche se richieste quelle spiegazioni non sono giunte in alcun modo a nessuna testata.