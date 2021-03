Al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta nuove colonnine di ricarica per auto elettriche

"Possiamo considerarci soddisfatti di aver garantito un nuovo servizio che valorizzi l'ambiente e l'ecosostenibilità attraverso lo sfruttamento delle tecnologie innovative". Così il direttore del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta Domenico Mele in merito all'installazione delle prime colonnine per le ricariche di auto elettriche.Le stazioni di ricarica, fornite dal trader di luce, gas e telecomunicazioni e pioniere dell'energia verde Enegan Spa, sono state installate nell'area parcheggio del centro commerciale e comprendono quattro punti di rifornimento per i veicoli elettrici, due da 11 kWp e due da 22 kWp. La ricarica è gratuita e per avviarne l'erogazione è necessario richiedere la card presso il bar C-house in piazza ottagono, all'ingresso centrale della Galleria. "Il centro commerciale guarda alla mobilità sostenibile con attenzione al fine di stimolare una circolazione a zero emissioni e ridurre l'impatto sul surriscaldamento globale" afferma il responsabile marketing Antonio Rosiello. È possibile fin d'ora usufruire del servizio collegandosi alle apposite colonnine per ricaricare rapidamente il proprio veicolo elettrico.