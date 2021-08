Arriva a Giovinazzo, sul lungomare Marina Italiana, il. Questo pomeriggio, a partire dalle ore 18.00, al, il villaggio sul mare a Ponente, aprirà i battenti ilCosa troverò? Espositori selezionati di artigianato creativo, abbigliamento, riciclo, grafica e musica in vinile ed altri supporti audio... e chi più ne ha più ne metta! Posso mangiare oppure bere in loco? Certo, dall'aperitivo all'after dinner, i chioschi delsaranno a piena disposizione dei visitatori, anche di quelli vegani e dei patiti del Gin Tonic!La zona è interamente pedonalizzata con pista ciclabile operativa, l'ingresso è gratuito per tutta la durata dell'evento.