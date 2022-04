A Giovinazzo le riprese di un film su Pier Paolo Pasolini

Giovinazzo si conferma una apprezzata location per spot pubblicitari e per il mondo del grande schermo. Sono in corso da questa mattina, 21 aprile, a Giovinazzo, le riprese del cortometraggioscritto a diretto da Rocco Anelli.Con una troupe di circa 25 professionisti, il film vuole essere un omaggio, nel centenario della nascita, arivisto in chiave insolita. Il regista Anelli racconta il giovane intellettuale Pasolini sospeso nei giorni della Settimana Santa pugliese che si lascia rapire dai riti, dalle contraddizioni e dalle tradizioni della Puglia e dei suoi luoghi magici dell'anima.Il film, prodotto dalla società di produzione cinematografica pugliese 'Kraken srl' di Molfetta, ha ottenuto il contributo di Regione Puglia e Apulia Film Commission.Nei prossimi giorni la troupe si sposterà in altri comuni della Puglia.