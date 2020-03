29 morti e 657 contagiati in Puglia

Salito a 29 il numero dei morti in Puglia

La situazione in Italia

. La comunicazione ufficiale è arrivata come di consueto nella serata di ieri, di sabato 21 marzo, dal Presidente della Regione Michele Emiliano, sulla base delle informazioni ricevute dal Direttore del dipartimento promozione della salute. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del sabato.I nuovi casi registrati sono suddivisi in questo modo: provincia di Foggia (27), Area Metropolitana di Bari (29), Salento (15), provincia di Taranto (2), brindisino (10) e Bat (2). Uno solo il caso confermato a Giovinazzo, quello del 90enne ricoverato all'Ospedale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti. La famiglia è in isolamento domiciliare preventivo, ma i componenti non presentano al momento sintomi.Il totale di casi positivi nelle singole province è pertanto stato aggiornato:190 nel foggiano 103 nel leccese, 94 nel brindisino, 35 in provincia di Taranto, 32 nella Bat. 12 casi attribuiti fuori regione e 15 i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.Tutti i test positivi, come da protocollo, saranno inviati all'Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza.Nelle ultime 24 ore si sono registrate: uno in provincia di Bari, uno nel brindisino e un altro nel foggiano. Il dato è dunque salito42.681 al momento, i casi positivi su tutto il territorio nazionale secondo quanto diffuso dal capo del Dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli nel bollettino delle ore 18: i contagi in più registrati rispetto a venerdì sono stati 4821. Ben 793 i decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore, che hanno portatoRestano in isolamento domiciliare, invece, 22.116 persone risultate positive al Covid-19. I contagiati, dall'inizio della pandemia, sono stati 53.578.Ben 3.251 sono le vittime nella sola Lombardia, regione più colpita con 25.515 casi positivi totali (solo ieri oltre 500 morti), seguita dall'Emilia-Romagna (6.705 casi) e dal Veneto (4.617 casi).