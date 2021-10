18 foto Villa Palombella, alberi secchi nel giardino riaperto nel 2020

«Io frequentotutti i giorni dell'anno e fui davvero contento quando, l'amministrazione comunale, decise di piantare, in vari punti,». L'area verde è stata riaperta dal sindacoa dicembre 2019. «A distanza di quasi due anni, sune sono rimaste; le altresono morte».L'autore della segnalazione è un nostro lettore, rammaricato dal fatto che siano sopravvissutipiantati poco meno di due anni fa. Tra gli alberi ormai secchi e privi di vita, ci sono quelli a ridosso della recinzione, ma anche quelli al centro e fra i viali del polmone verde più grande di Giovinazzo. «Gli alberi sono completamente secchi:è stata riaperta dopo un grande lavoro di restyling, dopodiché - dice il nostro lettore -».Mancanze che rischiano di vanificare un lavoro lungo e faticoso:il costo dell'opera giunto da fondi messi a disposizione dallaper realizzare i servizi igienici, aree giochi, la nuova fontana centrale, un nuovo impianto luci a led, nuove panchine e nuove alberature. Un giardino da sempre richiamo per famiglie e bambini che oggi però perde la sua vera vocazione originaria: «Con un contesto secco,non è più quella di un tempo».Secondo l'autore della segnalazione «non basta il taglio del nastro e l'apertura dei cancelli per restituire uno spazio vitale all'intera città». Ciò che si chiede è che venga fatta l'ordinaria manutenzione: «Chiedo che il Comune restituisca decoro, dignità, vivibilità e bellezza a».