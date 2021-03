La Terenzi Eurobike in ritiro a Giovinazzo

Hanno scelto Giovinazzo per preparare una stagione particolarissima per via dell'emergenza sanitaria, ma che può voler dire ripartenza anche nel ciclismo juniores.Loro sono dirigenti e giovani ciclisti dellache mette insiemeforti dell'esperienza di guide che possono portarli ad ottenere ottimi risultati su scala nazionale.Giovinazzo, grazie al clima, è un luogo perfetto per prepararsi a gareggiare con le forti compagini del centro-nord.«Questo progetto - ha spiegato Tommaso Depalma non in veste di Sindaco ma di uomo della Federciclismo - serve innanzitutto a non far abbandonare a questi ragazzi l'attività agonistica, proprio in una categoria che inizia e diventare importante, spesso anticamera del professionismo. Tutto questo - ha continuato - perché le gare non sono più regionali, ma si svolgono sull'intero territorio nazionale e spesso al centro-nord. Questo è un sistema per mettere in sinergia realtà territoriali differenti, fare sintesi e permettere i ragazzi più talentuosi di potersi esprimere.Si tratta del preludio - ha concluso Depalma - ad un protocollo d'intesa tra Regione Lazio e Regione Puglia che serva ad affinare meglio questo progetto e migliorare una collaborazione che potrebbe produrre risultati eccellenti per i nostri ragazzi, che meritano attenzione e che possono conquistare traguardi importanti».