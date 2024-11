Una giovinazzese nella trasmissione “Est Ovest” in onda su RAI 3

Dal Baltico al Mediterraneo, passando attraverso i Balcani. L'Europa che allarga i suoi confini è raccontata ogni settimana da "EstOvest", la rubrica della TGR della RAI, in onda ogni domenica mattina su Rai 3.Quest'oggi, 3 novembre, alle ore 11.05, la trasmissione trasmetterà un reportage, a cura del giornalista Gianni Giampietro, realizzato nei giorni scorsi ad Atene. Nel servizio, che riguarda il Museo dell'Acropoli e la querelle sui marmi del Partenone in possesso del British Museum, assieme all'intervista al prof. Stampolidis, direttore del Museo, anche la voce dell'archeologa e guida certificata per lo Stato Ellenico,La professionista giovinazzese, già docente in Lettere Classiche, dottore in Storia Antica e Archeologia Giudiziaria, con un breve passato nel giornalismo freelance, dal 2006 si divide tra Italia e Grecia per esigenze lavorative e familiari, avendo marito e figli proprio nella capitale ellenica.