Una "coccola natalizia" per gli ospiti della Rsa San Pio di Molfetta

Le festività di Natale e Capodanno sono un momento molto magico, ma possono essere anche delicate per gli anziani, soprattutto per quelli che vivono da soli o stanno affrontando cambiamenti fisici o malattie. Non a Molfetta, però, grazie all'iniziativa dell'associazionein sinergia con il liceo stataleLa realtà culturale di Giovinazzo, infatti, in collaborazione con l'istituto molfettese di via generale Amato, negli scorsi giorni, ha organizzato una "coccola natalizia" per tutti gli ospiti della residenza sanitaria assistenzialedi via Alba del consorzio. L'impegno di un'associazione e di una scuola per far sì che questo periodo sia il più possibile sereno e gratificante per gli anziani, tra il rispetto dei loro bisogni e la partecipazione in attività che li facciano sentire amati.L'associazione, in un'esperienza di grande arricchimento per gli studenti molfettesi coinvolti, ha portato gioia e allegria all'interno della struttura. Il Natale, infatti, è anche sinonimo di tempo trascorso insieme, e per gli anziani questo assume un significato ancora più profondo. Non si è trattato solo di fare loro compagnia, ma di far qualcosa insieme, fra iniziative ricreative, giochi e musica. Una serie di attività natalizie che i promotori di quest'iniziativa hanno condiviso con gli anziani.Un modo speciale, quello dell'associazionein sinergia col liceo stataleper arricchire le festività è creare momenti di socialità tra gli anziani dellae i giovani. E quando si favoriscono questi incontri, gli anziani si sentono parte del cuore della famiglia, utili e apprezzati.