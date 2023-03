Un ristoratore giovinazzese dona pizze agli utenti del Centro d’Ascolto “San Vincenzo de’ Paoli”

La solidarietà si compie in silenzio, ma è fondamentale dare rilevanza mediatica quanto serve ad innescare un circuito virtuoso.È il caso del Centro d'Ascolto "San Vincenzo de' Paoli". Ai suoi utenti, sempre sostenuti da meravigliosi volontari, è stata offerta una pizza collettiva da un ristoratore di Giovinazzo, un gesto semplice ma significativo, rimarcato in una lettera dei vincenziani giuntaci in redazione e che pubblichiamo integralmente.Oltre al semplice gesto, c'è quindi bisogno di una vera catena che sostenga questo virtuoso pio sodalizio.Buona lettura.«Gentile Direttore,siamo i volontari del, luogo di dialogo, aiuto e confronto, animato dalla Famiglia Vincenziana, dai suoi volontari e simpatizzanti. Siamo attivi dal 2015 e forniamo gratuitamente diversi servizi: raccolta e distribuzione abiti, sostegno economico quando possibile, distribuzione pasti sigillati in collaborazione con il Comune di Giovinazzo e il Servizio Sociale Professionale. Lo facciamo seguendo il carisma di San Vincenzo e lo spirito del Vangelo, nella convinzione che gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente diamo (Mt10.8).Le scriviamo perché spesso la solidarietà non fa rumore, è silenziosa, operosa e disinteressata. Eppure stavolta abbiamo voluto dare voce ad uno dei tanti gesti di solidarietà che contribuiscono a formare la nostra rete di sostegno per chi si trova ad affrontare le difficoltà economiche e non solo, nel suo percorso di vita. Un ristoratore giovinazzese, assieme al suo staff e ai suoi fornitori,, regalando così un momento di spensieratezza a chi, purtroppo, è tra mille difficoltà.Ci ha emozionato sapere che questo gesto gratuito e disinteressato era accompagnato da un solo desiderio: l'anonimato. Le scriviamo per ringraziare questo ristoratore e tutti coloro che sono al nostro fianco in maniera concreta e silenziosa, e per ricordare che noi del Centro d'Ascolto Vincenziano ci siamo e saremo sempre al fianco di chi ci chiede una mano.Ma da soli non possiamo andare lontano; abbiamo bisogno di poter contare sul sostegno degli altri. Chi può e vuole dare il suo contributo o dare le sua disponibilità a partecipare alle nostre attività, può contattarci alla nostra mail: centrosanvincenzo.giovinazzo@gmail.com , oppure venirci a trovareVi aspettiamo ogni primo lunedì del mese dalle 17:30 alle 19:00. La carità è inventiva all'infinito e insieme potremo fare la differenza.Grazie per l'attenzione!».I Volontari del Centro d'Ascolto "San Vincenzo de' Paoli"