Ultimi regali per un Natale speciale, le idee più belle da “Design”

Il Natale è ormai arrivato e a Molfetta Design offre una vasta gamma di idee per fare un regalo speciale oppure abbellire la casa in vista delle giornate di festa da trascorrere in famiglia.Oggettistica pregiata ed elegante, di tendenza e qualità per sorprendere una persona cara con un pensiero inaspettato, ma anche per immergersi nell'atmosfera natalizia decorando ogni stanza di casa con i colori del Natale, con porcellane, set da tavola, complementi d'arredo e tanto altro…Oltre alle numerose proposte presenti nel punto vendita di Corso Umberto I n. 73 a Molfetta, è possibile consultare l'ampio catalogo online sul sito ecommerce www.livedesign.it , scorrendo immagini e descrizioni divise per brand e tipologia, in modo da poter ordinare comodamente da casa, con possibilità di consegna e ritiro direttamente in negozio.Nel periodo di Natale, decorare la propria casa – che sia in modo tradizionale o moderno – è fondamentale per trasmettere sensazioni di calore, fiducia e umanità. Natale è anche il tempo per dire grazie: ai propri familiari, alle persone che frequentiamo quotidianamente, ai colleghi e agli amici. Basta un piccolo pensiero per ottenere un sorriso raggiante. Ecco perché Design invita tutti a dare importanza a questi momenti, addobbando la casa a festa, magari con un brindisi tra bicchieri che tintinnano al lume di candela, e scegliendo il regalo adatto per le persone a cui vogliamo bene.Non solo i piccoli, ma anche i grandi si rallegrano nell'attesa dei regali, avvolti dal tepore della casa.Design vi aspetta augurando buon Natale e Felice 2023!Per maggiori informazioniTelefono 080 3975220E-mail info@livedesign.itFacebook https://www.facebook.com/livedesign.it