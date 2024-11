Ultimi giorni per visitare la mostra di Athos Faccincani a Giovinazzo

4 foto Mostra Athos Faccincani

La bellezza del linguaggio pittorico diartista veneto, di Peschiera Del Garda, classe '51, eccellenza italiana nel mondo dell'arte contemporanea, si potrà visitare nel weekend di venerdì1, sabato 2 e domenica 3 novembre nella Personale allestita nella sala San Felice di Giovinazzo. La presenza del celebre artista, durante l'inaugurazione, ha richiamato una notevole attenzione di pubblico. Il maestro Faccincani è stato molto gentile e disponibile con tutti i visitatori, ha apprezzato molto la nostra città e l'accoglienza ricevuta.Era stato a Giovinazzo nel 2014, quando al Delegato per l'Ive Nicola De Matteo fu proposta dall'Ente Provincia di Bari una Personale allestita nell'Istituto Vittorio Emanuele. La mostra è un bel ricordo per l'artista perché ebbe molto successo: tutti i suoi quadri furono apprezzati e venduti. Notevole il riscontro di pubblico anche in questa edizione 2024 dell'iniziativa dall'alto pregio artistico patrocinata dall'Assessorato alla Cultura e Turismo, guidato da Cristina Piscitelli e dalla Città di Giovinazzo.La Personale di pittura è un'esplosione di colori un " Cantico alla luce", colori e luce che attraversano l'animo umano di chi osserva i quadri. La luce è anche espressione di sentimenti e spiritualità, di speranza che viaggia in cieli azzurri aperti alla rinascita, quella sensazione unica e speciale che il maestro Athos Faccincani incontra mentre dipinge e la trasmette condividendola. La natura ha un valore notevole negli occhi e nel linguaggio artistico di Athos Faccincani, gli elementi naturali risplendono di cromatismi "vivaci e inconfondibili", perché propri dell'arte del celebre maestro conosciuto in tutto il mondo come " Il Maestro della Luce e del Colore" che infonde energia positiva.« Il calore della gente della mia amata Puglia non mi delude mai-ha affermato l'artista.Una serata dai grandi contenuti, umani ed artistici, alla Sala San Felice di Giovinazzo con amici vecchi e nuovi, con il Sindaco Michele Sollecito, l'Assessore alla Cultura Cristina Piscitelli, lo scrittore Nicola De Matteo, la giornalista Marzia Morva, la dolce partecipazione del pasticcere Nicola Giotti e di tutti coloro che hanno portato un sorriso a questo bellissimo incontro con la mia arte. Mancavo da dieci anni da Giovinazzo che ho trovato molto bella, ma con la vostra cordialità, mi avete dato la percezione di non essermene mai andato». L'artista si è fermato a Giovinazzo due giorni per poi tornare a casa e ripartire subito per gli Stati Uniti dove a New York, Chicago e Boston in questi giorni sta inaugurando le sue nuove mostre Personali di pittura. Nel salutare tutti si è così espresso« Non fate passare altri dieci anni per invitarmi a Giovinazzo!»La mostra, con ingresso gratuito, si potrà visitare nei suoi ultimi giorni di esposizione presso la Sala San FeliceL'iniziativa artistica merita una visita.