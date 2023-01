Torna il maltempo su Giovinazzo: attese consistenti piogge

Nuova ondata di maltempo attesa a Giovinazzo nelle prossime ore, dopo settimane caratterizzate da alta pressione.Nella giornata di lunedì 9 gennaio attese piogge a metà giornata, anche consistenti, con le nuvole accompagnate da venti sciroccali. Migliorerà a sera, quando però inizieranno ad incalzare correnti dapprima occidentali e poi nord-occidentali che segneranno in negativo la giornata di martedì 10 gennaio.Lunedì massime in discesa sui 13° e minime tra 8 e 9°, mentre martedì le piogge potrebbero essere a lungo consistenti con valori termici compresi tra 7 e 11° e mare in burrasca, con onde alte anche oltre due metri e mezzo. Migliora mercoledì, ma è atteso maltempo su Giovinazzo anche giovedì 12 gennaio con temperature in deciso ed ulteriore calo.