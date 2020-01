4 foto Studio Dentistico Dott. Giuseppe Anelli, una storia lunga 40 anni proiettata al futuro

Celebra 40 Anni di attività lo studio dentistico Dott. Giuseppe Anelli, sito in Largo Le Croci 2 a Ruvo di Puglia. Lo studio nasce in origine a Ruvo ad opera del padre Dott. Francesco nel 1952, in altra sede. Nel 1968 si trasferisce definitivamente in Largo Le Croci 2, passando poi a Giuseppe nel 1979. Nel corso degli anni, lo studio si è ingrandito fino ad abbracciare ogni branca dell'odontoiatria grazie alla collaborazione di validi colleghi specialistici.Ad oggi lo studio è dotato di tre unità polifunzionali, chirurgiche e attrezzate, con un team esperto e affiatato, sempre pronto ad andare incontro alle esigenze del paziente.Dall'implantologia alla parodontologia, dalla chirurgia orale all'igiene, dall'ortodonzia infantile a quella dell'adulto, in 40 anni lo studio dentistico Dott. Giuseppe Anelli si è distinto sul territorio per professionalità, serietà e un'estrema cura nei confronti del paziente.Sempre all'avanguardia e del tutto a norma secondo le misure igienico—sanitarie, lo studio segue il decorso di un paziente in tutte le sue fasi, dall'infanzia all'età adulta, riuscendo a risolvere al meglio le richieste dei pazienti (e le cure specializzate). Grazie a un motore implantare per il posizionamento degli impianti e a un panoramico entrambi di ultima generazione, nonché all'ausilio del laser per sbiancamento, pulizia delle tasche paradontali e piccola chirurgia orale, lo studio costantemente alza il livello della sua offerta, modernizzandosi e aggiornandosi allo stato dell'arte. I 40 anni di esperienza sul campo, inoltre, permettono allo studio di avere fornitori e materiali di prima qualità, che garantiscono sicurezza e igiene, due componenti alla base della filosofia del team.Un vero e proprio lavoro di squadra dunque, costruito negli anni e cementificato dagli attestati di stima. A guidare l'impresa c'è il Dott. Giuseppe Anelli, Medico Chirurgo Odontostomatologo, dirigente dell'ambulatorio di ortognatodonzia dell'Ospedale M. Sarcone di Terlizzi dal 1989 e già Specialista all'Ospedale Di Miccoli di Barletta. Con lui, in pianta stabile: il Dottor Domenico Fiore, Odontoiatra; il Dottor Francesco Anelli, Igienista; il Dottor Mario De Fazio, Odontoiatra; Rosanna Chiepperini, assistente alla poltrona e Grazia Chiepperini, segretaria.Lo studio, con questi 40 anni di attività, celebra la sua storia passata senza dimenticare il presente e con un occhio verso il futuro, con la terza generazione già pronta a spiccare il balzo: il dott. Francesco Anelli che ha seguito le orme familiari in qualità di igienista.Lo studio dentistico Dott. Giuseppe Anelli è a Ruvo, in via Largo Le Croci 2, aperto dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:lunedì 09:30–12:30, 16:30–19:30martedì 16:30–19:30mercoledì 09:30–12:30, 16:30–19:30giovedì 10:30–12:30, 16:30–19:30venerdì 09:30–12:30, 16:30–19:30Per informazioni, prenotare una visita o richiedere un preventivo telefonare durante gli orari di apertura a 080 361 4686