Spostamenti tra regioni ed all'estero: da oggi cambiano le regole

IN PUGLIA

IN ITALIA

L'ordinanza della Regione Puglia Documento PDF

Un ulteriore allentamento delle misure restrittive. A partire da oggi,Resta l'obbligo di utilizzare la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto, così come sarà necessario mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro. Sussiste naturalmente il divieto di creare assembramenti mentre bisogna restare a casa se si è in quarantena oppure si ha un'infezione respiratoria con febbre superiore ai 37.5 gradi.La Regione Puglia ha previsto un meccanismo di registrazione per monitorare eventuali contagi e l'utilizzo della app Immuni disponibile già dal 1 giugno.Diverse le perplessità registrate in questi giorni da parte dei Presidenti di Regione, sfociate in scontri aperti col Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, il biscegliese Francesco Boccia.Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato una ordinanza, la num. 245, con decorrenza dal 3 giugno 2020 riportante le "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Obblighi di segnalazione per l'ingresso delle persone fisiche in Puglia".È esclusa l'applicabilità della misura di cui al precedente numero 1) agli spostamenti per esigenze lavorative, per motivi di salute, per ragioni di assoluta urgenza, nonché al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.In allegato, il testo integrale dell'ordinanza regionale.Gli spostamenti interregionali potranno essere limitati eventualmente con provvedimenti statali, come decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o specifiche ordinanze del Ministro della Salute, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico.Dal 3 giugno saranno consentiti gli spostamenti, senza restrizioni, da e per:- Stati membri dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria);- Paesi che hanno sottoscritto l'accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell'accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;- Andorra, Principato di Monaco;- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.Ma non tutti gli stati adottano le stesse misure. L'Austria si riserva di stabilire delle linee guida per gli spostamenti e al momento ammette ingressi solo per motivi di necessità, imponendo una quarantena di 14 giorni. Quarantena anche per chi arriva in Gran Bretagna, Belgio, Malta e Irlanda. La Grecia apre all'Italia parzialmente: dal 15 giugno chi arriverà da un aeroporto della Lombardia, del Piemonte, del Veneto e dell'Emilia-Romagna dovrà sottoporsi a un test e restare in isolamento per sette giorni. La Croazia ammette ingressi solo dietro esibizione di prenotazione alberghiera. Fino al 15 giugno la Francia richiederà l'autocertificazione, la Germania aprirà le frontiere il 15 giugno mentre la Spagna revocherà l'obbligo di quarantena solo dal 1 luglio.