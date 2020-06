Servizio a Domicilio Coop Master, il servizio arriva a Giovinazzo e Palo del Colle

Il servizio a domicilio dei supermercati Coop Master gestito dall'azienda Tatò Paride spa arriva anche nei comuni di Giovinazzo e Palo del Colle.La spesa potrà essere effettuata in tre semplici modi alternativi:1) Tramite portale e-commerce sul sito coopmasterpuglia.it2) Con la comoda App Coop Master Spesa on line (disponibile per Ios e Android)3) Telefonando al numero 3456030207, risponderà un operatore che provvederà a prendere in carico l'ordine.Il servizio, nella fase di lancio, è totalmente gratuito e prevede un ordine minimo di 25€. Le modalità di pagamento attive sono: anticipata con carta di credito o direttamente alla consegna con carta/bancomat o contanti.L'assortimento a disposizione supera le 7.000 referenze, comprende le principali marche e tutte le linee di prodotti a marchio Coop. On line sono inoltre presenti ed evidenziate le medesime offerte del volantino Coop Master in corso di validità e, salvando la propria Coop Card, si accumuleranno anche i punti delle Collection attive.La consegna viene effettuata con mezzi refrigerati in grado di preservare la catena del fresco e del freddo fino al piano del cliente, tutte le attività di preparazione sono affidate a personale preparato e dedicato in esclusiva al servizio nella Coop di Via Repubblica Italiana di Bitonto.Non resta a questo punto che invitare la cittadinanza di Giovinazzo e Palo del Colle a scaricare l'app Coop Master Spesa on line e provare il servizio, la qualità Coop vi aspetta!Buona Spesa!