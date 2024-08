"Sacro e Profano si intrecciano", apertura straordinaria dal 15 al 19 agosto

La decisione presa per il grande afflusso di pubblico ed in concomitanza con la Festa Patronale

Il successo di pubblico per la Collettiva di arte e sculturaha dato modo agli artisti ideatori dell'iniziativa, Alessandro Cavaliere e Pino Potenzieri Pace, su proposta di Padre Francesco Depalo, di organizzare un'apertura straordinaria dell'evento artistico. Per la precisione, la Collettiva allestita nel cortile del Palazzo Vescovile adiacente alla Concattedrale, sita nel centro storico di Giovinazzo, chiuderà i battenti il 12 agosto alle ore 23.30, per sistemazione dell'allestimento.Le date di apertura straordinaria saranno, durante i giorni della Festa Patronale di Giovinazzo e avranno orario di visite dalle 20.30 a mezzanotte. Grazie alla concreta collaborazione e disponibilità di Padre Francesco Depalo, parroco della Concattedrale Santa Maria Assunta, è stato possibile realizzare tutto ciò e donare tanta bellezza ad appassionati di arte a tutto tondo e ai numerosi turisti presenti in città in questo periodo.Inoltre, l'organizzazione comunica che nei giorni di apertura straordinaria si potrà visitare la Cripta dalle ore 20.30 alle ore 22.30, luogo incantevole, inserito nel progetto storico-artistico-culturalenato dalla preziosa collaborazione con la Fondazione Museo Diocesano. La visita guidata alla Cripta sarà a cura di Nunzia Stufano, studiosa ed esperta di arte sacra e di storia locale oltre che guida turistica specializzata. Le due iniziative artistiche di pregevole valore, inserite nel programma Estate Giovinazzo 2024, patrocinato dalla Città di Giovinazzo, si fonderanno agli occhi dei visitatori perché attraverso un passaggio interno presente nella Cripta si potrà accedere all'atrio dell'episcopio della Concattedrale per visitare e ammirare la Collettiva "Sacro e Profano si intrecciano". La Collettiva, con ingresso gratuito, si potrà visitare anche la mattina solo su prenotazione chiamando i numeri 340 7252604 e 3389593942.