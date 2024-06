Presentata in conferenza stampa “Biodiversa - L’Italia dei Parchi si racconta”

"Biodiversa" si prepara a tagliare il nastro della sua prima edizione, che si terrà a Gravina in Puglia dal 21 al 23 giugno.per valorizzare e promuovere questi ecosistemi straordinari, offrendo un programma ricco di incontri, attività ed esperienze dedicate alla natura., dove immergersi in una molteplicità di paesaggi, conoscerne la storia, assaporare i sapori genuini e scoprire le attività che si possono svolgere all'interno dei parchi.Dopo l'annuncio lo scorso 24 maggio nella Giornata Europea dei Parchi, ieri si è tenuta la conferenza di presentazione in Regione Puglia, cui sono intervenuti il presidente del Parco, l'assessora regionale all'Ambiente, l'assessore regionale al Turismo, l'assessore regionale all'Agricoltura, sindaco di Gravina in Puglia.. La tre giorni rappresenta un'opportunità per affrontare i temi cruciali della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, attraverso incontri con esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e operatori impegnati nella conservazione della natura., fornendo spunti di riflessione per un futuro più consapevole e rispettoso dell'ambiente.«Con un programma ricco e articolato – dichiara il presidente del Parco– vogliamo accrescere la consapevolezza sull'importanza di proteggere l'ambiente, valorizzando il patrimonio custodito nei territori protetti. La partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore mira a rafforzare la rete di collaborazione tra i parchi italiani, fornendo spunti preziosi per la gestione futura delle aree protette, nell'ottica della sostenibilità. L'invito è a non perdere l'opportunità di partecipare, per immergersi nella natura e condividere momenti di cultura, apprendimento e divertimento in un contesto unico.»Tra i momenti salienti,. La partecipazione di ospiti come il sottosegretario di Stato Sen., il presidente dell'ISPRAe i presidenti delle aree protette darà il via a un percorso che culminerà nella convocazione degli Stati Generali dei Parchi italiani.. "Biodiversa" è un'occasione per scoprire i sapori tipici delle aree protette:e assaporare i prodotti genuini della terra., con attività mirate per sviluppare una sensibilità verso l'ambiente.: un connubio tra arte e natura per sensibilizzare il pubblico sull'importanza dei parchi. Con lo spettacolo "Il Cotto e il Crudo",, mentre, artista del pop-jazz che porta il suo talento eclettico sui palcoscenici internazionali.«Biodiversa non è una semplice rassegna – ha commentato l'assessora all'Ambiente,– ma rappresenta un momento importantissimo per celebrare la biodiversità e gli ecosistemi in questo particolare momento storico in cui la tutela della biodiversità e degli ecosistemi per le future generazioni ha assunto rango costituzionale. Per la nostra Regione è un'ulteriore opportunità di affiancare il Governo italiano nelle sfide del prossimo futuro rappresentate dall'esigenza di fornire il doveroso contributo al raggiungimento dei target comunitari definiti nella strategia europea per la biodiversità.»«Attraverso 'Biodiversa' – ha detto, assessore regionale al Turismo – apriamo un nuovo percorso di valorizzazione che mette al centro i Parchi, da tutelare e preservare, ma al contempo da rendere fruibili per turisti e residenti nel rispetto dei cicli della natura. Il prodotto turistico legato a Sport, Natura e Benessere, nel segno del turismo lento e sostenibile, contribuisce a rendere ancora più attrattiva la Puglia durante tutto l'anno. In quest'ottica, particolarmente significativa la sinergia con l'Assessorato all'Ambiente e con l'ente Parco dell'Alta Murgia, che conferisce forza ad un'attività che, ne sono certo, andrà oltre questa tre giorni di incontri e potrà rappresentare un modello di collaborazione e organizzazione vincente.»"Bioversa – L'Italia dei Parchi si racconta" è promossa dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia in occasione dei 20 anni dalla data d'istituzione (10 marzo 2004), in collaborazione con Federparchi, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA, Regione Puglia e Pugliapromozione, Regione Lazio e Comune di Gravina in Puglia. Tra le istituzioni e associazioni presenti nell'area espositiva, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e il Club Italiano Italiano.