Premio "Maurogiovanni", vince il documentario realizzato dagli studenti del prof.ssa Altomare

Si è svolta nella giornata di ieri, 11 dicembre, all'interno del Palazzo del Consiglio Regionale della Puglia, a Bari, la premiazione delle scuole vincitrici della VI edizione del, alla presenza della Presidente Loredana Capone, del Sindaco di Bari Vito Leccese, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR Puglia) Giuseppe Silipo, della Giuria del Premio presieduta dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di San Marino, Corrado Petrocelli, e della famiglia di Vito Maurogiovanni, indimenticabile scrittore, poeta e giornalista barese.La classecon la guida della prof.ssa giovinazzese,, si è aggiudicata il primo posto con un documentario dal titolo "Come eravamo…come saremo".Promosso dal Circolo delle Comunicazioni Sociali "Vito Maurogiovanni", dal Consiglio Regionale della Puglia, dal Comune di Bari e dall'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, il concorso è stato bandito con l'obiettivo di trasmettere agli studenti il senso profondo, l'amore ed il rispetto per la memoria storica quale efficace chiave di lettura per guardare al futuro.Il documentario realizzato dagli studenti e dalla studentesse terlizzesi ha ripreso il metodo giornalistico di Vito Maurogiovanni al fine di valorizzare le tradizioni storico-culturali terlizzesi, esprimendo la creatività e la sensibilità giovanile in ordine alle tematiche della cultura territoriale e dell'identità. In particolare, gli studenti hanno lavorato sulla tradizionale festa patronale della Madonna di Sovereto, ripercorrendo, attraverso interviste, letture di poesie, performance musicali, le tappe che hanno portato alla realizzazione del carro monumentale, vero e proprio unicum nel panorama delle tradizioni popolari pugliesi.Il percorso ha permesso ai ragazzi di essere consapevoli delle proprie tradizioni ascoltando la viva voce dei testimoni (Sabino Cagnetta, per anni Presidente del Comitato Feste Patronali di Terlizzi; Michelangelo De Chirico, sindaco della città di Terlizzi; l'Ing. Tommaso Malerba, curatore del restauro del Carro Trionfale dopo l'incendio del 1992), rileggendo le poesie vernacolari in onore della Madonna di Sovereto, interpretando al corno francese la melodia tradizionale in una location d'elezione, il Santuario di Sovereto.Un'occasione per riflettere sull'importanza del senso di comunità, come ribadito da, studente della classe premiata: «Nel mondo frenetico in cui viviamo, è facile dimenticare l'importanza del dialogo generazionale. Ma se vogliamo preservare la nostra cultura e la nostra identità, dobbiamo riscoprire questo valore fondamentale. Solo attraverso questo dialogo saremo in grado di affrontare le sfide del futuro, costruendo un mondo in cui la nostra cultura e le nostre tradizioni abbiano la giusta considerazione e continuità».Agli studenti della 5^ASC e alla prof.ssasono quindi andate le più vive congratulazioni della Dirigente, Anna Maria Allegretta, e di tutta la comunità scolastica.