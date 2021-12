Pranzo in relax nel borgo antico: Riccardo Scamarcio a Giovinazzo

Il calzone di cipolla deiè uno dei migliori che abbia mai mangiato.Parola di, notissimo attore di origini andriesi, il quale ha scattato una foto in compagnia dello chef giovinazzese e di sua moglieall'interno dell'Hostaria San Domenico, ristorante tipico del centro storico. Foto postata solo a fine pranzo, quando era andato via, nel pieno rispetto della sua privacy, e che ha inevitabilmente già provocato reazioni sui social network.è in Puglia da qualche giorno per godersi le festività e gli affetti e, chi lo ha salutato, ci ha raccontato di una certa soddisfazione nel confermare di aver mangiato davvero parecchio nella sua amata terra natìa.Il borgo antico di Giovinazzo è stato invece scelto da Scamarcio come luogo dove rifugiarsi per un pranzo in totale relax e dove poter gustare pietanze della nostra tradizione rielaborate con sapienza. Purtroppo il suo volto è molto noto al grande pubblico e non sono mancati i fan che hanno cercato di ottenere uno scatto in compagnia del bell'attore e sceneggiatore pugliese, tra i protagonisti solo in questo 2021 de "La scuola cattolica" per la regia di Stefano Mordini e di "Tre piani" di Nanni Moretti.Una pacca sulla spalla di Angela Martorana a fine pasto per dirle che quella prelibatezza, il calzone di cipolla appunto, è differente rispetto alla tradizione andriese, che vuole solo tonno ed uva passa a comporre il gustosissimo ripieno.Il suo, sperano le tante ammiratrici, è solo un arrivederci alla piccola perla adriatica.