“Pop Hair”, secondo appuntamento per EXHIBIT da Salvo Binetti

L'omaggio alla cultura pop e l'estro dei giochi di colori e parole sono i segni distintivi dell'arte di Giulio Giancaspro. Le sue variopinte opere coloreranno per il mese di maggio il salone di Salvo Binetti."Pop Hair" è la seconda tappa del progetto "Salvo Binetti by tonipellegrinoartandscience EXHIBIT", un inedito incontro tra la bellezza e l'estro creativo dell'arte, che questo mese sarà dedicato alle suggestioni dai colori esplosivi di Giancaspro. L'idea promossa e realizzata dall'agenzia di comunicazione "I Monelli" giunge al secondo appuntamento dopo quello nel mese di marzo, con l'omaggio alle grandi icone di bellezza, fascino e intelligenza femminile firmate dal tranese Gigi Bucci.Nuovo giro, nuovo stile, nuovi spunti di ispirazione connotate da toni caldi e travolgenti, fortemente influenzati dalla pop art. Artista molfettese, classe 1963, Giulio Giancaspro si occupa di pittura, grafica e comunicazione visiva: nelle sue opere mette in gioco con ironia immagini e parole, con sensibili capacità nello scomporre e ristrutturare un altro know-how strettamente legato alla comunicazione pubblicitaria.Ha al suo attivo un numero considerevole di mostre personali e collettive in territorio nazionale ed europeo, oltre che collaborazioni con riviste e nel settore della grafica pubblicitaria. Nel suo lungo percorso artistico, alle sue prime esperienze pittoriche, dove l'influenza della pop art è evidente, seguono quelle di computer graphic, dove con professionalità e forte passione, attraverso movie-poster personalizzati non rinuncia alla tentazione di mettersi in gioco ironicamente.Per l'hairstylist Salvo Binetti si configura una nuova collaborazione come omaggio a tutti i visitatori e clienti. Si rinnova il senso artistico e creativo che si coglie nel salone di via Bettino Craxi 5, inaugurato a Molfetta nel 2018 con il brand TONIPELLEGRINO ART AND SCIENCE, divenuto spazio per l'arte per stimolare ogni senso con curiosità e bellezza.La mostra sarà aperta al pubblico dal 9 al 31 maggio. In particolare venerdì 9 maggio porte aperte a tutti nel salone di Salvo Binetti by tonipellegrino per l'inaugurazione e uno speciale aperitivo di benvenuto a partire dalle ore 18.00.