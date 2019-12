Parte con il botto "Il Punto"

Il 13 dicembre scorso debutto con il botto (boom di ascolti) ma anche momenti di tensione durante la prima puntata del nuovo programma televisivodicon la conduzione della famosa presentatrice transessualeFra gli ospiti il farmacista vipche in un'arena di- tra cui alcuni giovinazzesi - si è dovuto difendere dalle accuse, ma durante lo scontro sono volati insulti pesanti e si è sfiorata la rissa, quando per fortuna è intervenuta la stessa Gorio a placare gli animi.Non solo Lemme contro tutti in questo nuovo format che si annuncia già dalla partenza piuttosto chiacchierato ma anche l'escort più famoso d'Italiache ha fatto nuove rivelazioni su altri preti che pare siano stati a letto con lui. Ma a completare l'ultima parte della trasmissione è arrivata la bellissima pornostar internazionaleche si è scagliata controdefinendoli fruitori di un mercato hard violento.Una prima puntata decisamente di fuoco quella che si è svolta negli studi dell'emittente, ogni settimana molto vip e personaggi scomodi piuttosto popolari accetteranno l'invito diper il suo uno contro tutti, formula televisiva che da Costanzo alla D'Urso non sembra sbagliare mai.Proprio alla D'Urso,ha voluto dire questo: «Sono felice di questo mio debutto alla conduzione con un nuovo format che andrà avanti fino a giugno tutti i venerdì alle ore 22.30 su Antenna sud ma sono anche felice che quest'anno grazie a Barbara D'Urso ho avuto la possibilità di essere spesso nelle sue trasmissioni. Stimo Barbara è il mio idolo, da lei sto imparando tante cose».Chi saranno i prossimi vip della prossima puntata de