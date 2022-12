Mister Chef apre i suoi battenti anche di sera ogni giovedì, venerdì e sabato

Mister Chef indossa l'abito da sera e apre al pubblico ogni giovedì, venerdì e sabato in un rinnovato format serale dedicato alle famiglie. Un luogo aperto a tutti non soltanto nelle ore diurne, ma anche di sera per tre giorni alla settimana. L'attività serale di Mister Chef è partita ieri 1° dicembre e proseguirà anche quest'oggi e domani, così come per tutte le settimane ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 20 alle 23.E' stato l'emozionante concerto dei Bambini di Vasco a dare il via alle aperture serali di Mister Chef, situato a Molfetta in Via Antichi Pastifici 8A, nel cuore della zona ASI. Molte le famiglie che hanno colto al volo l'invito a godere di spazi completamente rinnovati e dedicati anche al benessere e al divertimento dei più piccoli. Lo slogan "Come a casa", che Mister Chef aveva concepito sin dalla riapertura nelle ore diurne per accogliere lavoratori o tutti coloro i quali vogliono rendere una pausa pranzo assolutamente speciale e al tempo stesso tradizionale, ben si calza anche nelle ore serali. Come sottolineato, molti degli spazi a disposizione della struttura sono stati rinnovati per accogliere i bambini , opportunamente assistiti da personale qualificato, con giochi e attrazioni per loro di divertirsi e alle famiglie di godere di una serata in totale tranquillità.Tutto questo grazie anche alle prelibatezze gastronomiche che Mister Chef è in grado di offrire ai propri clienti. Oltre ad antipasti freddi e caldi, preparati dallo chef secondo le tradizioni del nostro territorio, la vera specialità delle aperture serali di Mister Chef è la "pinsa romana", da gustare in tutte le sue forme e soprattutto per tutti i gusti. Una specialità realizzata con ricette innovative. Tra queste l'utilizzo del lievito madre per una lievitazione di 72 ore. Il tutto per rendere gustoso e leggero un prodotto su cui Mister Chef punta moltissimo. A disposizione di grandi e piccini particolari menù, anch'essi concepiti per soddisfare la variegata clientela.«Da settembre abbiamo ripreso la gestione di questa location guardando al futuro e senza snaturare il passato – hanno commentato– puntando moltissimo su quello che da sempre ha rappresentato il nostro punto di forza: la cura delle nostre tradizioni gastronomiche. Adesso siamo pronti per proporre un nuovo concept serale dove protagonisti saranno le famiglie e dove anche i più piccoli potranno divertirsi. E' questo un qualcosa a cui teniamo tantissimo e siamo pronti a sviluppare in tutte le forme». Le aperture serali di Mister Chef sono già una realtà: dopo l'inaugurazione di ieri sera, la struttura di Via Antichi Pastifici 8A vi aspetta anche questa sera per un pre week end all'insegna della buona cucina.