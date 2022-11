Michael Casanova domani al Gran Shopping Molfetta

Il tiktoker da oltre 2 milioni di follower su TikTok Michael Casanova, classe 1989, arriva al. Incontrerà i suoi fan che si dividono tra chi lo conosce come creator di contenuti pieni di divertimento e allegria e per il suo tormentone "Verifichiamo", o come speaker radiofonico detentore tra l'altro di un Guinness World Record per 100 ore di diretta, la più lunga di sempre, e come ex calciatore di Milan e Lugano e della nazionale svizzera.Si tratta della sua prima tappa in Puglia, e il primo di due appuntamenti che permetteranno ai clienti del centro commerciale molfettese di incontrare i propri idoli. Il prossimo è per mercoledì 16 novembre, sempre alle 17, con altri due volti molto amati: due dei protagonisti della serie televisiva Mare Fuori, Artem Tkachuk e Antonio Orefice, che incontreranno i fan e racconteranno la propria esperienza sul set.La produzione Rai Fiction, trasmessa la prima volta nel 2020 e attualmente arrivata alla seconda stagione, racconta le storie di un gruppo di ragazzi rinchiusi nell'Istituto di Pena Minorile di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida. In attesa di vedere le prossime puntate, con le riprese concluse per una terza stagione e una quarta già confermata, ci auguriamo di strappare qualche anticipazione ai giovani attori del cast.Appuntamento dunque per domani, venerdì 11 novembre, con Michael Casanova e per mercoledì 16 novembre con Artem Tkachuk e Antonio Orefice.