"Libriamoci" fa tappa a Giovinazzo. Ospite Luca Sommi

Sarà Luca Sommi l'ospite della rassegnache fa tappa a Giovinazzo martedì 28 novembre alle ore 19.00 nella Sala San Felice.Il giornalista, scrittore e autore televisivo, noto al grande pubblico anche come opinionista in diversi talk show, presenterà il suo ultimo libro dal titolo( Baldini +Castoldi). Ad intervistarlo la conduttrice televisiva Manila Gorio. L'iniziativa è promossa dal Comune di Giovinazzo ( si allega locandina).Le risposte alla vita? Secondo Sommi è possibile trovarle nei classici, nei grandi artisti, tra le pagine di un romanzo o nei soggetti di un dipinto. Per Sommi in una società sempre più spossata dalla superficialità, dalla banalità del linguaggio e dalla mancanza di trascendenza, abbiamo a disposizione un antidoto eterno: la bellezza. Una bellezza che Luca Sommi ci invita a cercare dentro al nostro infinito patrimonio culturale, storico e morale, perché dentro a questa dignità c'è scritto tutto quello di cui abbiamo veramente bisogno: una verità.Accompagnandoci in un percorso ricchissimo fatto di romanzi, racconti, poesie, saggi, opere d'arte, avvicinandoci all'esperienza artistica di pensatori, poeti, scrittori e pittori, l'autore ci restituisce un quadro vivo e reattivo di ciò che la genialità umana è riuscita a costruire nei secoli. Da Dante a Voltaire, da Picasso a Joyce, da Gramsci a Tolstoj, in queste pagine sfilano come tra le anse di una biblioteca, che si fa museo per farsi infine mondo, alcune figure e parole che per Luca Sommi rappresentano al meglio l'ineluttabilità e la forza di cambiamento di cui l'arte, al suo culmine, può farsi portatrice. Una lista ragionata che ci aiuterà ad affrontare le difficoltà della vita con maggiore consapevolezza. O, come sarebbe auspicabile, a essere più felici.La rassegnaè organizzata dell'Associazione Produzione Italia con la direzione artistica di Manila Gorio.Una rassegna itinerante che fa tappa nei comuni più belli della Puglia con l'intento di valorizzare i luoghi storici e architettonici più rappresentativi della città attraverso autori di spicco del panorama letterario nazionale. Ingresso libero.