La musica degli anni ’90 de I ragazzi Polaroid live a Mister Chef

A fare capolino nelle serate live diè il divertimento targato anni '90. La cover bandsabato 17 dicembre, start ore 21.30, allieteranno la serata del rinnovato locale di Via Antichi Pastifici 8-8A a Molfetta.La spensieratezza degli anni '90 rivisitata dalla voce die dalle musiche dial piano renderà unica una serata da trascorrere in un ambiente a misura di famiglia. L'atmosfera che si respira in questi giorni a Mister Chef è davvero piacevole, quasi magica nelle aperture serali del giovedì, venerdì e sabato. Niente è lasciato al caso, nemmeno le luminarie natalizie nei giorni che ci separano dal Natale fanno da cornice alla location.Il motto "Come a casa" vale anche per i piccoli dettagli come gli addobbi natalizi e le luminarie, create ad hoc per un luogo espressione delle nostre tradizioni. Sabato 17 dicembre, la musica de I ragazzi Polaroid terranno compagnia giovani e meno giovani, single, coppie e famiglie. Mentre i più piccoli potranno divertirsi con le attrazioni ludiche di cui il locale dispone, assistiti dal nostro qualificato personale, i più grandi potranno cantare a ritmo delle musiche degli anni '90, gustando le specialità che Mister Chef offre alla sua clientela. Sorseggiando una buona birra alla spina inclusa negli speciali menù, si possono gustare i nostri tipici antipasti caldi o freddi e naturalmente la nostra pinsa romana preparata nei mondi più variegati, ma con un denominatore comune: le 72 ore di lievitazione che garantiscono un prodotto unico e speciale.Tutto questo è Mister Chef sempre più sinonimo di qualità.