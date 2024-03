L'Associazione "Vittorio Manente" in concerto a Giovinazzo

In questo periodo che precede le solenni festività della Pasqua,svolgerà una intensa attività artistica portando in diverse città pugliesi il concertoL'esecuzione sarà affidata ad un particolare ensemble musicale, nato in seno all'associazione e composto da giovani e talentuosi musicisti, capace di unire il dolce suono del pianoforte, la timbrica delle percussioni e l'espressività degli ottoni, diretto con grande impegno professionale dal giovane Maestro Giovanni Carelli.Il concerto si propone di far vivere al fruitore un viaggio in musica tra diverse culture e tradizioni sia pugliesi che internazionali, attingendo al repertorio classico, a quello delle tradizionali marce funebri e della musica sacra; il tutto è stato sviluppato dal M° Carelli attraverso personali rielaborazioni, con l'obiettivo di mettere in risalto la particolare formazione musicale dell'associazione "Vittorio Manente".Tra queste spicca l'elaborazione di una fantasia musicale che unisce le celebri melodie e armonie, racchiuse nei tre poemi funebri composti dal M° Vittorio Manente e dedicati ad omaggiare i riti della Settimana Santa tarantina.Ogni concerto vanterà un proprio programma personalizzato facente riferimento ad un vasto panorama di autori: J.S. Bach, A. Bruckner, L. Cirenei, E. Grieg, G. F. Händel, V. Manente, G. B. Pergolesi, E. Petrella, L. Rizzola, G. Rossini e A. Vella.Il concerto sarà eseguito il 9 marzo nella parrocchia Santa Rita in Taranto, il 10 marzo nella parrocchia San Domenico in Molfetta, il 16 marzo nella parrocchia San Michele Arcangelo in Ruvo di Puglia eDurante la serata verranno proposte anche delle riflessioni a cura di Nadia d'Elia e Carmela Palmiotto, presenterà i concerti la dottoressa Francesca Carannante. L'ingresso è libero.Il presidente dell'associazione, il giovinazzese, ha sottolineato il grande impegno associativo svolto negli anni nel diffondere le strumentazioni e le composizioni del M° Vittorio Manente mediante le cattedre di composizione e strumentazione di importanti Conservatori italiani, fra i quali il Conservatorio di musica "Niccolò Piccinni" di Bari.A Taranto dal 13 al 15 marzo, presso il Castello Aragonese, su espressa richiesta della Confraternita della S. Addolorata, l'associazione allestirà una mostra inerente ai 50 anni del concerto del Lunedì di Passione e per l'evento sarà presentato un libro, intitolato "50 Anni fra Fede e Musica" scritto da Michele Fiorentino, che ripercorre la storia della collaborazione, nata nel 1975, tra la Confraternita della S. Addolorata e la Marina Militare.